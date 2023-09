CDU-Kandidat Torsten Lorenz und AfD-Kandidatin Jennifer Zerrenner gehen bei der Bürgermeister-Wahl im Osternienburger Land in die Stichwahl. Wer wo besonders viele Stimmen geholt hat.

Kandidaten haben in Heimatdörfern gepunktet

Florian Stefaniak (re.) beglückwünscht Torsten Lorenz zu seinem Ergebnis. Sie verfolgten die Auszählung im Verwaltungssitz in Osternienburg.

Osternienburg/MZ - Wer Stefan Hemmerling als Bürgermeister des Osternienburger Landes folgt? Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde müssen sich in dieser Frage noch etwas gedulden. Am 24. September ist Stichwahl. Dann treten Torsten Lorenz (CDU) und Jennifer Zerrenner (AfD) gegeneinander an.