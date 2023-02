Die Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Köthen sind bekannt. Jetzt beginnt die heiße Phase des Wahlkampfes.

Köthen/MZ - Nun ist es auch amtlich rechtssicher: Die Stadt Köthen wählt am Sonntag, 19. März, eine neue Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister. Die Juristin Christina Buchheim (52, Die Linke), Amtsinhaber Bernd Hauschild (62, parteilos), der Sport- und Fitnesskaufmann Steffen Reisbach (55, parteilos) sowie der Lehrer Sascha Ziesemeier (41, SPD) werden in den verbleibenden Wochen in verschiedenen Veranstaltungen und bei diversen Auftritten um die Gunst der Wähler kämpfen.