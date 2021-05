Kameraden müssen Brand auf dem Flugplatz Köthen löschen

Die Feuerwehr Köthen löscht einen Brand am Flugplatz.

Köthen - Zu einem Brand auf dem Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes in Köthen wurde die Feuerwehr am Sonnabend um 17.52 Uhr gerufen. An der Gebäuderuine brannte ein Teil der Dachkonstruktion. Auch ein Teil der Zwischendecke musste von den Feuerwehrleuten extra aufgenommen und gelöscht werden.

Einssatzleiter Ronny Märtin und seine Männer aus Köthen, Arensdorf, Baasdorf, Löbnitz, Merzien, Dohndorf und Wülknitz waren rund drei Stunden mit der Bekämpfung des Brandes beschäftigt. Anschließend haben sie die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Brandermittler der Polizei haben Spuren gesichert. (mz)