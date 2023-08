Die Polizei in Anhalt-Bitterfeld sucht nach einem jungen Mann. Am Montagabend wurde die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.

Der 26-jährige Tim S. hat am Freitag, 18. August, sein häusliches Umfeld in Weißandt-Gölzau verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Am späten Montagabend, 21. August, hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet und ein Foto des Mannes veröffentlicht.

Der Vermisste ist 1,86 Meter groß und von kräftiger Gestalt. Er hat kurze schwarze Haare, einen Vollbart und ist Brillenträger. Zudem soll er einen grauschwarzen Rucksack mit sich führen.

Der Vermisste. (Foto: Polizei)

Alle eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei haben bisher nicht zum Auffinden der vermissten Person geführt.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten können an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Telefonnummer 03496/426-0 oder per E-Mail an [email protected] sowie an jede weitere Dienststelle gerichtet werden.