Jugendlicher tritt Briefkasten eines Mehrfamilienhauses aus der Verankerung

Sachbeschädigung am hellichten Tag. Manche Jugendliche schrecken vor nichts zurück. Wahrscheinlich stachelt sie das Gefühl, bei der Randale beobachtet zu werden, sogar noch an.

Köthen - Es gibt junge Menschen, die schrecken auch am hellichten Tag nicht vor Gewalttätigkeiten zurück. Einmal wird jemand verprügelt, beim nächsten Mal randaliert. So geschehen am Donnerstagnachmittag in Köthen.