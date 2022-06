Jugendhilfeausschuss Anhalt-Bitterfeld plant fast eine Million Euro im Jahr 2022 zu investieren

Köthen/MZ - Insgesamt 33 Projekte in Anhalt-Bitterfeld können sich im Jahr 2022 wohl auf eine Förderung aus Mitteln der Jugendpauschale freuen. Dazu hat der Jugendhilfeausschuss des Landkreises bei seiner Sitzung am 1. Dezember einer entsprechenden Beschlussvorlage zugestimmt. Sofern die Haushaltsbeschlussfassung am 20. Januar ebenfalls angenommen wird, steht der Auszahlung der Mittel in Höhe von insgesamt 997.064 Euro nichts mehr im Wege.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<