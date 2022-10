Jobticket statt Neun-Euro-Ticket: Für 50 Euro fahren Pendler durch ganz Anhalt

Die Busse der Firma Vetter spielen in dem Projekt eine große Rolle.

Köthen/MZ - Während die Bundesregierung in Sachen Entlastung der Bürger auch nach der erneuten Beratung mit den Ministerpräsidenten der Länder auf der Stelle tritt und keine konkreten Hilfsmaßnahmen benennt, scheint es ein paar Etagen tiefer schneller zur Sache zu gehen. Zumindest, was die Nachfolge für das von Juni bis August gültige Neun-Euro-Ticket angeht. Die Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg haben sich zusammen mit der Stadt Dessau-Roßlau sowie den ansässigen Verkehrsunternehmen Vetter und Dessauer Verkehrs GmbH als Modellregion für ein 365-Tage-Ticket bei der Nahverkehrsgesellschaft und dem Ministerium für Infrastruktur und Digitales beworben. Mit einem sensationellen Preisvorschlag: 50 Euro im Monat - für alle Nahverkehrsmittel, also Busse, Straßenbahnen und Regionalzüge.