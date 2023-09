Je höher umso besser: Thomas Dannemann fühlt sich in der Bergwelt wohl

Thomas Dannemann in diesem Sommer unterwegs in den Walliser Alpen: „Eine super Zeit.“

Köthen/MZ - Die Berge kannte Thomas Dannemann lange nur verschneit; vom Skifahren. Das änderte sich 2016. „Da habe ich meine Freundin kennengelernt.“ Mit ihr unternahm der 51-Jährige seine erste Hüttentour in den Dolomiten. Bis auf 3.300 Meter ging es hoch. Von da an war der Geschäftsführer des Abwasserverbandes Köthen „einfach nur fasziniert“ – und jedes Jahr mindestens einmal, meist viel häufiger in den Bergen. Die Faszination lässt ihn bis heute nicht los.