Jack-Russell-Terrier fällt in Köthen junge Frau an und verletzt sie

Köthen - Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld erst am gestrigen Donnerstag mitteilte, ist am Abend des 5. September, einem Montag, eine Frau in Köthen von einem Hund angefallen und gebissen worden. Das Opfer musste sich in ärztliche Behandlung begeben, während die Hundebesitzer mit ihrem Vierbeiner weiter gingen, als wäre nichts passiert. Genau dieser Fall hat jetzt ein polizeiliches Nachspiel.

