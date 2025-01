Zweifel an DDR-Geschichte Ist Susanne 1976 nach Gehirn-OP an der Charité verstorben? Mutter hat Zweifel und sucht nach ihrer Tochter

Susanne Pobel, 1968 in Köthen geboren, wird 1976 an der Charité in Berlin am Gehirn operiert. In der Folge stirbt das Mädchen. Ihre Mutter hat Zweifel und sucht sie bis heute. „Ich hatte immer das Gefühl, dass da war etwas nicht stimmt.“