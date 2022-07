Ist ein Kirgisischer Wissenschaftler in Köthen der Weltformel auf der Spur?

Talant Ryspaev glaubt, eine Entdeckung gemacht zu haben, die eine wissenschaftliche Sensation wäre. In seiner Theorie geht es um Zeit, um Raum und um Licht.

Talant Ryspaev stellte seine „Start-and-Finish-Theory“ während des Hochschulinformationstages an der Hochschule Anhalt in Köthen vor.

Köthen/MZ - Wenn Talant Ryspaev von seiner Theorie zu erzählen beginnt, glimmt ein heiteres Leuchten in seinen Augen auf. Ryspaev, der an der Hochschule Anhalt in Köthen eigentlich Projektanträge vorbereitet und managet, hat sich mit seiner Forschung zu Werkstoffen einen gewissen Ruf erarbeitet; besonders hat es ihm Magnesium angetan, das aufgrund seines geringen Gewichts eine wichtige Rolle im Auto- und Flugzeugbau spielt.