Iris Klimmek leitet seit 2008 die Grundschule in Gröbzig - und geht Ende des Jahres in den Ruhestand

Gröbzig - Keine Freunde sehen. Keine Lehrer. Keine Schule. Über Wochen. „Das macht sich auf alle Fälle bemerkbar - definitiv bei allen“, sagt Iris Klimmek, „aber natürlich in unterschiedlichen Facetten.“ Und wie genau die Auswirkungen aussehen, ist (noch) ungewiss.

Iris Klimmek ist 63. Ende des Jahres hört sie auf. Dann scheidet sie aus dem Schuldienst aus. Seit 2008 leitet sie die Grundschule in Gröbzig. Eine der kleineren „Dorfschulen“, wie sie sagt: 79 Schüler, vier Klassen, vier Lehrerinnen, plus Leiterin.

„Es gibt Kinder“, weiß Iris Klimmek, „die haben diese Pandemie relativ gut weggesteckt.“ Das sind eher die Leistungsstärkeren. Die Schwächeren hingegen bekommen ihre Defizite zu Hause deutlicher denn je zu spüren. „Und sobald die ersten Schwierigkeiten auftreten, legen sie die Aufgaben beiseite und lassen Schule Schule sein.“

Immer dann stellen sich Iris Klimmek und ihre Lehrerschaft während der Pandemie die Frage: „Wie können wir helfen?“ Die Lösung ist oftmals die Notbetreuung, auch wenn die Eltern nicht als systemrelevant eingestuft sind und de facto das Kind keinen Anspruch hätte. Sie ist froh, dass rückblickend alles „recht vernünftig“ funktioniert habe. Vielleicht auch „weil wir keine anonyme Schule in der Großstadt sind“.

Die meisten Mädchen und Jungen, die in Gröbzig eingeschult werden, besuchen zuvor die Integrative Kindertagesstätte „Pumuckl“ im Ort. In der Vor-Corona-Zeitrechnung pflegen Kita und Schule engen Kontakt. „Wir gehen in den Kindergarten und sehen uns die Kinder an.“ Vor einem Jahr muss dieses Beschnuppern ausfallen.

Natürlich, sagt Iris Klimmek, wüsste sie gern im Vorfeld, welchen Stärken und Schwächen die neuen Erstklässler haben. In diesem Jahr habe sich die Lage glücklicherweise wieder dahingehend entspannt, dass man sich besucht hat. Vor einigen Tagen ist der Kindergarten in die Schule gekommen. Ein zaghaftes Kennenlernen des neuen Umfeldes für die kommenden vier Jahre, aus denen unter Umständen auch fünf werden könnten.

„Wir schulen jedes Kind ein“, betont Iris Klimmek. Unabhängig von seinen Defiziten. In der Schuleingangsphase, die bis zu drei Jahre betragen kann, hätten die Kleinen Zeit, sich zu entwickeln. „Manchmal zeigt sich ziemlich schnell, dass es sinnvoll wäre, die erste Klasse zu wiederholen. Doch in den meisten Fällen“, berichtet die Gröbziger Schulleiterin, „nehmen wir die Kinder mit in die zweite Klasse.“

Hier könne das Lerntempo noch einmal individuell angepasst werden, denn „jedes Kind ist anders“, weiß die erfahrene Pädagogin. Für sie ist entscheidend, dass die Kinder im zweiten Halbjahr der zweiten Klasse nicht unter dem Notenstress, wie sie sagt, leiden müssen. Im Oktober, November zeige sich, „ob das Kind noch Zeit braucht“. Ist das so, kann es problemlos ein Jahr länger in der Schuleingangsphase verbleiben. Iris Klimmek beobachtet hier bei den Eltern ein Umdenken.

Früher hätten sie das regelmäßig mit dem Sitzenbleiben verglichen. Doch inzwischen hätten die meisten eingesehen, dass es nur im Interesse ihres Kindes ist. Zumal dieses zusätzliche Jahr gar nicht auf die Schulzeit angerechnet wird. Es habe also nur Vorteile, findet Iris Klimmek.

Gerade unter Corona-Bedingungen sei die permanente und nicht neue Herausforderung, die leistungsstarken Schüler zu fordern und die schwächeren zu fördern noch einmal gestiegen. „Das ist oft ein Balanceakt.“

Der gesamte sozial-emotionale Bereich habe in den vergangenen Monaten deutlich an Gewicht zugenommen, findet die Gröbziger Schulleiterin. Enorme Defizite seien unter der Corona-Lupe noch stärker hervorgetreten: dem Unterricht aufmerksam folgen können, zuhören, hinsehen, wahrnehmen. Viele hätten damit Probleme. Die Mediennutzung spiele da ihrer Meinung nach eine große Rolle. „Es ist jedes Jahr erschreckend zu sehen, wie wenig sich die Kinder mit Büchern beschäftigen, Märchen oder Lieder kennen“, beobachtet Iris Klimmek und schätzt, dass 80 Prozent ihrer Drittklässler bereits ein Mobiltelefon besitzen.

In Gröbzig reagiert man gezielt auf diese Entwicklung und intensiviert den Computerunterricht in den Klassen drei und vier noch einmal. Es geht um eine „sinnvolle Nutzung“. Iris Klimmek ist überzeugt, dass viele Eltern gar nicht wüssten, was ihr Kind am Computer macht und wie lange es wirklich davorsitzt. Sie erinnert sich an einen Jungen, der nach wochenlanger Pause zurück in die Schule kommt und erklärt: „Ich wäre jetzt lieber zu Hause und zocken.“

Solche Sätze hört Iris Klimmek gar nicht so selten. Und dann fragt sie sich oftmals, welche Spuren diese Pandemie wirklich hinterlassen wird. Ihr sei in den vergangenen Monaten noch bewusster geworden, „dass Eltern, Schule und Kind gut zusammenarbeiten müssen“ - ganz gleich welche Umstände man meistern müsse, „das geht nur gemeinsam“. Umso mehr freut sie sich über die guten Nachrichten zum Ende dieses Schuljahres, das ihr letztes, komplettes sein wird: „Wir haben kein Kind, bei dem wir der Meinung sind, es muss das Schuljahr coronabedingt wiederholen.“ (mz)