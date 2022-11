Investition in Stadt Südliches Anhalt Nahe der „Bonanza-Diskothek“ - Rat ist für 20 Hektar große Solaranlage bei Edderitz

In der Nähe der früheren Diskothek „Bonanza“ sollen 20 Hektar bebaut werden. Die Firma Schüssler Novachem will eine Solaranlage „auf dem Werksgelände und Umgebung“ in Edderitz errichten.