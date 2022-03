„Internationaler Tag des Wassers“: Kinder säubern gemeinsam Gröbzig

Schüler aller vier Klassen der Grundschule und ihre Lehrer sammeln am Tag des Wassers Müll und sortieren ihn. Die Midewa unterstützt sie dabei mit Hilfsmitteln.

Marius, Emil und Max wuchten Bauschutt in einen Handwagen. Den Schutt hatte jemand am ehemaligen Spital in Görzig dort abgekippt.

Görzig/MZ - Alle Kinder sind mit Eifer bei der Sache. „Ich habe bestimmt schon 50 Zigarettenstummel gefunden“, sagt Falk, als er sich nach einer Kippe bückt, um sie aus der Hecke zu pflücken und in seinen Plastebeutel zu werfen.

Die Radegaster Straße in Görzig sieht auf den ersten Blick einigermaßen sauber aus. Nachdem die Kinder aus der 3. Klasse sie auf beiden Seiten bis zum Ortsausgang entlanggelaufen sind, zeigt sich ein anderes Bild:

Nicht nur jede Menge Zigarettenstummel, auch Deckel von Einweg-Kaffeebechern, Papierschnipsel, Kaugummis und Reste von Silvesterraketen fanden sich in den Hecken am Straßenrand. Am ehemaligen Spital wuchteten Marius, Emil, Max und Nele einen ganzen Handwagen voll mit Bauschutt, den jemand dort abgekippt hatte.

Der „Internationale Tag des Wassers“ war der Anlass für die Müllsammelaktion

Der „Internationale Tag des Wassers“ war der Anlass für die Müllsammelaktion am Dienstag in Görzig. Alle vier Klassen der Grundschule waren dazu mit Handwagen, Tüten und Grillzangen losgezogen, zeitversetzt und in verschiedene Richtungen.

„Unsere Kinder kennen sich schon gut mit dem Thema aus. Wir trennen den Müll bei uns in der Schule bewusst und sprechen oft darüber, warum das wichtig ist“, erklärt Schulleiterin Cornelia Lehmann. Als zertifizierte „Umweltschule“ beschäftigen sich die Kinder in Görzig auch viel mit Wasser und dem Schutz der natürlichen Rohstoffe.

Das Motto zum Tag des Wasser 2022 lautet „Grundwasser - ein unsichtbarer Schatz“, sagte Midewa-Sprecherin Nancy Föhse der MZ. Nur rund acht Prozent des geförderten Wassers in Deutschland stamme aus Quellen, der größte Teil dagegen aus dem Grundwasser (siehe „Tag des Wassers am 22. März“).

Midewa hatte im Februar in einem Newsletter Kindergärten und Schulen aufgerufen

Schadstoffe aus in der Natur abgeladenem Abfall können das Grundwasser verunreinigen, insofern ging die Müllsammelaktion in Görzig in die richtige Richtung: Papier, Zigarettenstummel und anderen Unrat sammelten die Kinder mit Grillzangen aus Holz in Beutel aus Kunststoff, einige Schüler trugen dabei dünne Handschuhe. Die praktischen Utensilien hatte die Köthener Niederlassung des Wasserversorgers Midewa der Schule geliefert.

Die Midewa hatte im Februar in einem Newsletter Kindergärten und Schulen aufgerufen, dass sich Kinder, Erzieher und Lehrer Gedanken machen sollten, wie weniger Plastikmüll entstehen kann. So war der Kontakt zur Grundschule in Görzig entstanden, die sich mit der Idee für eine Müllsammelaktion bei der Midewa gemeldet hatte.

„Zigarettenstummel, Scherben und Bauschutt“ haben den Großteil ausgemacht

Nach zwei Stunden Unterricht zum Thema und der Sammelaktion trudelten die kleinen Müllsammler gegen Mittag wieder ein in der Schule. In einem großen Kreidekreis auf dem Schulhof hätten Schüler und Lehrer den Müll aus dem Dorf und der nahen Feldflur anschließend sortiert und auf die gelben, schwarzen und Biotonnen verteilt.

Viele Tüten mit Müll und Schrott wurden von Schülern in Görzig eingesammelt. (Foto: Wolfram Schlaikier)

„Zigarettenstummel, Scherben und Bauschutt“ hätten den Großteil ausgemacht, sagte die stellvertretende Schulleiterin Kathrin Rauch. Passend zum Thema gab es ein Quiz, und in der Mittagspause wurde Eierkuchen serviert, „ein Lieblingsessen, dass sich viele Kinder gewünscht hatten“ an diesem Projekttag.