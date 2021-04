In Osternienburg beginnt am Donnerstag mit den Zweitimpfungen

Osternienburg - Am Donnerstag wird wieder geimpft in Osternienburg. Dann bekommen alle Personen ihre Zweitimpfung, die am 25. März das erste Mal gegen das Corona-Virus geimpft worden sind.

Über diesen Termin informiert wurden die entsprechenden Bürger bereits in ihrer Einladung zur Erstimpfung. Ein gesondertes Schreiben zur Zweitimpfung verschickt die Verwaltung des Osternienburger Landes nicht. Geimpft wird auch dieses Mal wieder in der Hockeyhalle in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Osternienburg.

Die Gemeinde hatte die Über-80-Jährigen - die Senioren der Impfgruppe eins - angeschrieben und abgefragt, wer Interesse an einer Corona-Impfung hat. „Wir haben rund 550 Schreiben verschickt“, sagt Bürgermeister Stefan Hemmerling. Die Rückmeldungen wurden über eine separate Telefonnummer gesammelt. So ziemlich die Hälfte der angeschriebenen Personen habe Interesse an einer Impfung signalisiert, überschlägt er. Ein Viertel habe abgesagt, ein weiteres Viertel nicht geantwortet. Daraufhin konnten konkrete Termine vergeben werden.

Am 25. März wurden erstmals Senioren in Osternienburg geimpft. Der Landkreis stellte das Personal, die Gemeinde die Räumlichkeiten. Am 8. April fand ein weiterer Durchgang statt. „Mit dem zweiten Termin haben wir die Liste der Kategorie eins schon fertig“, sagt der Bürgermeister. Zumindest, fügt er hinzu, bezogen auf das Alter der Impfberechtigten.

Dass diese Liste so schnell abgearbeitet werden konnte, liege auch daran, dass parallel dazu über die Hausärzte geimpft werde. „Es mag sein, dass der ein oder andere sich noch für eine Impfung entscheidet, der bislang nicht wollte, oder die Abfrage übersehen hat“, merkt Stefan Hemmerling an und erklärt, dass sich natürlich auch diese Über-80-Jährigen impfen lassen könnten. (mz/sgr)