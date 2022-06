In Gröbzig, Görzig und in Quellendorf wird am Wochenende gefeiert

Parkfest beginnt am Freitagabend, am Samstag lädt Hof Pfaffendorf ein und „Kleene Pfingsten“ bietet viel Programm in Quellendorf.

Im Park in Gröbzig wurden am Donnerstag ein Karussell und ein Autoscooter aufgebaut.

Gröbzig/Görzig/Quellendorf/MZ - Wer am Wochenende etwas unternehmen will in den Orten der Stadt Südliches Anhalt, hat die Wahl: Das Parkfest in Gröbzig, der Tag des offenen Hofes auf der Domäne in Görzig oder „Kleene Pfingsten“ in Quellendorf.

Das Parkfest in Gröbzig beginnt am Freitag um 19 Uhr mit Musik, offizielle Eröffnung mit Bieranstich ist um 20.30 Uhr. Anschließend spielt die Cover-Band „Funtastic Five“ mit ihrem Sänger Marco Schauer, gefolgt von Elektro-Pop mit Sidney King, einer Laser- und Multimedia-Show sowie dem DJ und Moderator Steffen Heuseler.

Das Programm am Samstag startet ab 15 Uhr und wird von vielen Vereinen bestritten: Die Feuerwehr bietet Rundfahrten an, die Angler veranstalten Schnupperkurse, während auf der Bühne die Tanzgruppe des Ludwigsgymnasiums auftritt. Höhepunkt am Samstag sind „Boerney & die Tri Tops“, die „40 Jahre Kulthits aus allen Genres“ versprechen.

Wenn es dunkel ist, startet ein Höhenfeuerwerk, organisiert von Mark Schmidt aus Wettin. Der Sonntag beginnt mit einem musikalischen Frühschoppen der Gröbziger Musikanten, gefolgt von Entertainer Trompeti. Neben dem Kulturprogramm versorgen drei Wagen die Besucher mit Getränken, Pizza, Gegrilltem und Fisch.

Birgit Meurer, die Ehefrau des Landwirts Frederick Meurer von der Hof Pfaffendorf & Partner GbR, lädt Kinder und Erwachsene am Samstag ab 10 Uhr zum Tag des offenen Hofes auf die Domäne in Görzig ein. Es gebe Hausmannskost, selbst gebackenen Kuchen und Erfrischungen. Besucher könnten einen Blick hinter die Kulissen des Betriebs werfen, dazu gebe es einen Handwerkermarkt, eine Hüpfburg aus Stroh und Kutschfahrten.

Auch in Quellendorf wird am Wochenende gefeiert, nämlich das traditionelle Fest „Kleene Pfingsten“. „Quellendorf lebt wieder auf“, sagt Tobias Just vom Dorfclub. „Kleene Pfingsten“ werden von Freitag bis Montag auf dem Sportplatz im großen Rahmen gefeiert. „Alle sind glücklich, dass unser Fest wieder stattfinden darf“, sagt Just.

Allerdings werde es aufgrund der anhaltenden Trockenheit das Ausfahren der Maien in diesem Jahr nicht geben. „In all den Jahren, auch während der Corona-Pandemie, haben wir es hinbekommen. Dieses Jahr leider nicht“, bedauert er. Doch man habe sich dafür bereits eine Alternative überlegt, welche, das wollte Tobias Just aber noch nicht verraten. „Der Dorfclub wird auf jeden Fall wieder mit Kapelle durchs Dorf ziehen und das Ausfahren der Maien ähnlich gestalten.“

Ansonsten erwarten die Gäste natürlich noch weitere Höhepunkte. Am Freitag um 20.15 Uhr findet das Richten der Maien statt, begleitet von einer Schalmeienkapelle und einem Fackelumzug. Anschließend kann das Tanzbein geschwungen werden.

Am Samstag beginnt ab 10 Uhr die Oldtimerparade, die in der Libbesdorfer Straße startet. Am Nachmittag gibt es ein buntes Programm für die Kleinsten, mit Kinderschminken, einer Hüpfburg und einer Kinderdisco. Am Abend wird dann noch die „Quellendorfer Volksschützenkönigin“ ernannt. Eine Liveband und DJs sorgen außerdem für die richtige Stimmung.

Am Sonntag wird weiter gefeiert in Quellendorf. Ein „buntes Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie bei Kaffee und Kuchen“ soll es geben. Und statt „DSDS“ gibt es „QSDS“ - Quellendorf sucht den Superstar. Auch die Feuerwehr Quellendorf wird sich der Öffentlichkeit präsentieren.

Das Festwochenende in Quellendorf endet am Montag mit dem traditionellen Ringreiten, das um 16 Uhr beginnt, ab 17.30 Uhr gibt es Musik mit den Elbtaler Blasmusikanten.