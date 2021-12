In Aken gibt es dieses Jahr nur einen digitalen Weihnachts-Gottesdienst

Der Weihnachstgottesdienst in Aken ist aufgezeichnet worden.

Aken/MZ - In der Akener Nikolaikirche wird der Weihnachtsgottesdienst in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nur digital stattfinden. Die Aufzeichnung dafür fand am vergangenen Donnerstag statt. Blechbläser und andere Gruppen ertönen, der evangelische Kirchenchor gibt Weihnachtslieder zum Besten.

Um die Zeit bis zum Heiligen Abend zu überbrücken, hat die evangelische Kirchengemeinde zusätzlich einen digitalen Adventskalender ins Leben gerufen. Vom 1. bis 24. Dezember öffnet sich jeden Tag ein „Türchen“. Hinter jeder Tür verbirgt sich ein musikalischer Beitrag.