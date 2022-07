Impfzentrum geschlossen, Ärzte im Urlaub - Wo bekommt man in Köthen noch eine Corona-Impfung?

Das Köthener Impfzentrum ist geschlossen und viele Ärztinnen und Ärzte befinden sich in ihrem Sommerurlaub. Wo gibt es in Köthen aktuell noch Impftermine gegen das Corona-Virus?

Antje Schulze telefonierte mehrere Praxen in Köthen ab – ohne Erfolg.

Köthen/MZ - Wer sich in Köthen derzeit auf die Suche nach einem Termin für eine Corona-Impfung macht, sollte Zeit mitbringen – denn seit das Impfzentrum in der Wallstraße geschlossen wurde, ist das Angebot deutlich zurückgegangen. Und aktuell verschärft noch ein weiterer Faktor die Situation: Seit dem 14. Juli sind in Sachsen-Anhalt Sommerferien.