7.000 Euro Schaden Im Windpark Quellendorf - Unbekannte Diebe stehlen Spezialkamera für Großkran

Diebe sind scheinbar an den ungewöhnlichsten Orten unterwegs. Dies musste am Mittwoch ein Mitarbeiter einer Firma feststellen, die in Quellendorf mit der Errichtung von Windkraftanlagen betraut ist.