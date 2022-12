Im Verwaltungsgebäude der Stadt Südliches Anhalt werden neue Fenster eingebaut

Weißandt-Gölzau/MZ - Der Bauausschuss des Stadtrats der Stadt Südliches Anhalt hat sich am Dienstagabend zweimal mit Lärm beschäftigt. So sollen zahlreiche Angestellte der Stadtverwaltung im Haus 2 in Weißandt-Gölzau bald besser vor dem Lärm des benachbarten Industriegebietes geschützt werden.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.