Im städtischen Wahlbüro in Köthen wählen acht von zehn Menschen schon jetzt direkt vor Ort

Das Wahlbüro in der Wallstraße hat am Montag, Dienstag, Donnerstag und zusätzlich an den beiden Tagen vor dem Wahlsonntag geöffnet.

Köthen - Praktisch, die Briefwahl: Man muss sich den Stress am Wahltag, lange Schlangen vor dem Wahllokal und die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus nicht antun und kann ganz entspannt zu Hause seine Stimme abgeben. Jedenfalls, wenn man die Unterlagen rechtzeitig beantragt hat und sich sicher ist, wie der Wahlprozess abläuft. Allen anderen bleibt der Gang ins Wahllokal am Wahltag, die postalische Beantragung der Briefwahlunterlagen - oder ein Besuch des Wahlbüros in der Wallstraße in Köthen.

2021 ist ein echtes Superwahljahr, denn vor der Bundestagswahl im September stehen am 6. Juni gleich zwei Wahlen an: die für Sachsen-Anhalts Landtag und die für den Landrat des Kreises Anhalt-Bitterfeld. Für beide Wahlen kann man im Wahlbüro der Stadt Köthen seit dem 17. Mai seine Unterlagen zur Briefwahl abholen - oder vor Ort wählen.

Acht von zehn Menschen wählen direkt vor Ort

Claudia Mikolay ist Leiterin des Köthener Ordnungsamts und da das Einwohnermeldeamt in ihren Aufgabenbereich fällt, ist sie auch federführend für das Wahlbüro der Bachstadt verantwortlich. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern stellt sie direkt vor Ort die Wahlunterlagen aus und berät bei etwaigen formellen Unklarheiten.

Sie sitzt hinter einem von vier Tischen, an denen Köthener ihre Wahlunterlagen beantragen, diese ausstellen lassen und sich beraten lassen können. Wer sich dafür entscheidet, kann in einer der Wahlkabinen direkt seine Stimmen abgeben und einen Haken hinter die Wahl machen. Mitbringen muss man dafür die Wahlbenachrichtigung und ein gültiges Ausweisdokument.

Und es wird gut angenommen, jedenfalls am Dienstag. „Bisher kamen fünf bis zehn Bürger pro Tag zu uns, aber heute waren es bereits über dreißig“, sagt Claudia Mikolay. Sie vermutet, dass das mit der Bekanntmachung in der MZ zu tun hat. Acht von zehn Menschen wählen direkt vor Ort, während sich die anderen die Unterlagen mit nach Hause nehmen. Ein Besuch inklusive Wahl dauert fünf bis zehn Minuten.

Während zur Landtagswahl 2002 nur neun Prozent der Wähler die Briefwahl nutzten, waren es 2016 bereits 14 Prozent

Im Wahlbüro selbst wird streng auf Hygiene geachtet - neben der Maskenpflicht und den Abstandsregeln solle daher jeder Besucher seinen eigenen Stift mitbringen. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, solle man zudem möglichst alleine kommen. Ausnahmen aus gesundheitlichen Gründen gäbe es selbstverständlich.

Die Briefwahl wird immer beliebter: Während zur Landtagswahl 2002 nur neun Prozent der Wähler die Möglichkeit nutzten, waren es 2016 bereits 14 Prozent. Die Pandemie dürfte den Trend nach oben deutlich verstärken.

„Entscheidend ist, dass man wählen geht. Wie man das macht, ist jedem selbst überlassen“

Wer Bedenken habe, dass die Briefwahl nicht sicher oder leicht zu fälschen sei, müsse sich jedoch keine Sorgen machen, so Mikolay. „Wir machen das schon seit vielen Jahren ohne Probleme“, sagt sie. Die Umschläge werden vor Ort verschlossen, zu keinem Zeitpunkt sei ein Rückschluss auf den Inhalt möglich. Erst am Wahlsonntag werden die Umschläge geöffnet und ausgezählt. „Entscheidend ist, dass man wählen geht. Wie man das macht, ist jedem selbst überlassen“, sagt sie.

Das Wahlbüro befindet sich in der Wallstraße 5 und hat am Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr sowie am Dienstag und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Freitag, dem 4. Juni, hat es zusätzlich von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr, sowie am Samstag, dem 5. Juni, von 9 bis 12 geöffnet. (mz)