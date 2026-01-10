Lange muss die Jubilarin auf die Frage nach dem Rezept ihrer langjährigen Ehe nicht überlegen. „Na, weil wir uns gern haben“, sagt Erika Schröter schnell. Seit 65 Jahren.

Wulfen/mz. - Lange muss die Jubilarin auf die Frage nach dem Rezept ihrer langjährigen Ehe nicht überlegen. „Na, weil wir uns gern haben“, sagt Erika Schröter schnell und schaut ihren Wolfgang an. Mit ihm ist die 84-jährige seit nunmehr 65 Jahren verheiratet. Und kürzlich feierte das Paar das Ehejubiläum der Eisernen Hochzeit. „Wir haben immer zusammen gehalten und waren auch aufeinander angewiesen“, fügt der Jubilar mit zufriedener Mine hinzu.