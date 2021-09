Im Haushalt von Anhalt-Bitterfeld 2022 muss ein Millionen-Loch geschlossen werden

Weißandt-Gölzau/MZ - Weltbewegend waren die Dinge nicht, die sich die Mitglieder des Kreistages von Anhalt-Bitterfeld am Donnerstagabend in ihrer ersten Sitzung nach der Sommerpause im Sport- und Kulturzentrum von Weißandt-Gölzau zu sagen hatten.

Es wurde eine Einführung in den Haushaltsplan 2022 gegeben, der den Räten in seiner Dicke und Schwere mit 1.000 Seiten seit Dienstag vorgelegen hat. Es wurden Beschlüsse gefasst, die ohne längere Debatten durchgewinkt wurden. Dazu gehörten die Fortschreibung des Medienkonzeptes für Schulen in Trägerschaft des Landkreises und auch die Fortschreibung der Sozialplanung.

Haushalt hat im Ergebnis noch ein Minus von 954.000 Euro

Wichtiger war es an diesem Abend, ein wenig zwischen den Zeilen hinzuhören. So beispielsweise beim Haushalt, der im Ergebnis noch ein Minus von 954.000 Euro hat, wo bei der Finanzierung fünf Millionen Euro fehlen und bei den Investitionen sogar zehn Millionen. „Wir werden nach Reduzierungen wie auch Möglichkeiten von Einnahme-Erhöhungen suchen.

Da gehen wir noch einmal alle Fachbereiche durch“, sagte Landrat Andy Grabner (CDU). Sein Kämmerer Olaf Lucas hatte lange Zeit eine ganz andere Sorge. „Ich freue mich, dass ich heute Abend trotz des Cyberangriffs auf den Landkreis überhaupt einen Haushaltsentwurf vorlegen kann“, sagte er und stieg kurz und bündig, wie man das von ihm gewohnt ist, in einige Details ein.

„Wir müssen mehr Geld für die laufenden Investitionen in unseren Bauobjekten ausgeben“

Noch sei nicht klar, wie sich die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich entwickeln. Der Wegfall der Kommunalpauschale, die in 2022 nicht mehr gewährt wird, reißt ein Loch von knapp zwei Millionen Euro. „Wir müssen mehr Geld für die laufenden Investitionen in unseren Bauobjekten ausgeben. Die sind die exorbitant gestiegenen Baupreise und die in Verzögerung geratenen Arbeiten auch nicht gerade hilfreich“, sagte Lucas. „Fakt ist, wir müssen den negativen Finanzierungssaldo von zehn Millionen Euro in einen positiven umwandeln. Trotzdem bleibt es unser erklärtes Ziel, die Kreisumlage von 39,1 Prozent aus dem letzten Jahr möglichst nicht zu erhöhen.“

Noch liegen die Abrechnungen des Jahres 2020 nicht im Detail vor. „Aber ich will es einmal vorsichtig formulieren. Es sieht nach einem Überschuss von 12,9 Millionen Euro aus. Davon müssen wir die Hälfte für andere Dinge abziehen. Und dann ist ja auch noch zu klären, wie wir mit der Rückstellung der 6,6 Millionen Euro für die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen verfahren“, machte Lucas ein wenig Hoffnung. Auch bei der Aufarbeitung alter Jahresabschlüsse ist die Kämmerei offensichtlich vorangekommen. „Wir haben der Abschluss von 2017 neben der aktuellen Haushaltsplanung fertiggestellt und arbeiten an dem für 2018“, so Lucas.

Nachdem sich Landrat Grabner durch die Fülle von in nichtöffentlichen Sitzungen geführten Beschlüssen hindurch gequält hatte, kamen doch einige interessante Informationen zum Landkreis. So zum Beispiel wurde für den Austausch des Lichtbandes in der Sporthalle Krondorf ein Baustopp verhängt, weil dadurch die Statik der kompletten Halle gefährdet worden wäre. „Wir haben erst einmal eine provisorische Reparatur veranlasst, um den Sportbetrieb weiter zu gewährleisten, aber wir müssen uns auch in diesem Falle auf deutlich höhere Kosten einstellen“, sagte Grabner.

Geld kosten wird den Landkreis auch ein möglicher Beitritt zum Mitteldeutschen Verkehrsverbund

Geld kosten wird den Landkreis auch ein möglicher Beitritt zum Mitteldeutschen Verkehrsverbund, gegen den sich Grabners Vorgänger Uwe Schulze (CDU) sprichwörtlich mit Händen und Füßen gewährt hatte. „Wir haben ein gemeinsames Gutachten mit der Stadt Dessau-Roßlau und dem Landkreis Wittenberg zwecks Beitritt in Auftrag gegeben. Schon jetzt ist klar, ein Beitritt bedeutet den Verlust von Kompetenzen und auch einen finanziellen Aufwand“, so der Landrat.

Zur Beseitigung der Folgen des Cyberangriffs war neu, dass der Umtausch der alten Führerscheine nach wie vor noch nicht läuft. Insgesamt 1.500 Anträge seien aufgelaufen, können aber derzeit nicht bearbeitet werden.

Grabner gesteht Fehler ein

Unter dem Punkt Anfragen und Anregungen der Kreistagsmitglieder holte den Landrat noch einmal der Fauxpas um das Amtsblatt ein. Zur Erinnerung: CDU-Bundestagskandidat Frank Wyszkowski hatte sich dort bei einer Straßenübergabe auf einem Foto der Titelseite in Position gebracht, was die anderen Parteien als unerlaubte Wahlwerbung empfanden. Ronald Maaß, der Fraktionschef der Linken im Kreistag, sprach dem Landrat deshalb noch einmal offiziell das Missfallen seiner Fraktion aus. „Die Sache nehme ich auf meine Kappe. Sie ist intern ausgewertet und wird nicht wieder vorkommen“, erklärte Grabner.