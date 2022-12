Beim Autofahren telefoniert - Frau in Köthen mit illegalem Feuerwerk auf der Rückbank erwischt

Das war in Köthen eine Verkehrskontrolle mit Folgen: Gegen eine 41 Jahre alte Seat-Fahrerin wurde wegen mehrerer illegaler Böller ein Strafverfahren nach dem Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Zahlreiche illegale Böller wurden bei einer Verkehrskontrolle in Köthen auf der Rückbank eines Autos entdeckt.

Köthen/MZ - Eine folgenreiche Polizeikontrolle hat am Dienstag gegen 11 Uhr in der Merziener Straße in Köthen stattgefunden. Die Beamten waren dort auf die 41-jährige Fahrerin eines Seat aufmerksam geworden, weil sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzte.