Idee des Oberbürgermeisters: Zahlt Köthen Studenten vor Ort bald einen Bonus von 200 Euro?

Oberbürgermeister Bernd Hauschild will um Studenten der Hochschule für den Hauptwohnsitz werben.

Köthen/MZ - Die Stadt Köthen will das Jahr 2021 mit einem beschlossenen Haushaltplan für 2022 beenden. Im Stadtrat am 7. Dezember soll dieser Beschluss fallen. Bis dahin muss das derzeit noch vorhandene Minus von 1,13 Millionen Euro möglichst verschwunden sein. Bislang plant die Stadt mit Erträgen in Höhe von 45,4 Millionen Euro. Das wären etwa 200.000 Euro weniger als im aktuellen Jahr. Die Aufwendungen für 2022 dagegen würden 46,6 Millionen Euro betragen. Das bedeutet einen Steigerung von etwa mehr als 900.000 Euro.