Aken/MZ - Zu sehen, dass sie helfen kann, das schätzt Melanie Koch am meisten an ihrer Arbeit. Seit dem 1. Januar ist die 27-Jährige als konzeptionelle Fachberaterin für Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Stadt Aken tätig. „Ich bin Ansprechpartner für Kitas, die Grundschule, den Hort, die Jugendbegegnungsstätte und unterstütze den Jugendbeirat“, erklärt die gebürtige Akenerin. Eine Stelle, die es zuvor so noch nie gegeben hat, aber den Einrichtungen einiges an Arbeit abnehmen soll.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.