Mit 72 Jahren geht der Arzt aus Aken nun in Rente. Seine Patienten vermisst er jetzt schon.

„Ich hätte gern noch weiter gemacht“ - Allgemeinmediziner Karsten Reinhardt geht mit 72 Jahren in Rente

Nachfolger für Praxis in Aken noch nicht gefunden

Aken/MZ - 40 Jahre lang hatte Karsten Reinhardt seine Hausarztpraxis in der Gartenstraße in Aken. Ab 1. April ist Schluss. Ein schwerer Entschluss. Aber der 72-Jährige verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand.