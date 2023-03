Mit 72 Jahren geht der Arzt aus Aken nun in Rente. Seine Patienten vermisst er jetzt schon. Was er nun vorhat und wie es mit seiner Praxis weiter geht.

„Ich hätte gern noch weiter gemacht“ - Allgemeinmediziner Karsten Reinhardt geht in Rente

Noch kein Nachfolger für Praxis in Aken

Aken/MZ - 40 Jahre lang hatte Karsten Reinhardt seine Hausarztpraxis in der Gartenstraße in Aken. Ab 1. April ist Schluss. Ein schwerer Entschluss. Aber der 72-Jährige verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand.