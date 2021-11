„Ich bin kein Klimaaktivist“: Dieser 32-Jährige ist seit März 2020 Köthens Klimaschutzmanager

Köthen/MZ - Als passionierter Klappradfahrer fühlt sich Nils Kantert pudelwohl. Er ist mobil - und ganz nebenbei im Sinne des Klimaschutzes unterwegs.

Der 32-Jährige pendelt jeden Tag zwischen Leipzig und Köthen und nutzt dafür den Zug. Ein Auto hat er nicht, „ich möchte auch so lange wie möglich keins“, erklärt der Klimaschutzmanager im Köthener Rathaus. Die meisten seiner Freunde kämen auch ohne Auto gut zurecht - und das habe nicht nur etwas damit zu tun, umweltfreundlich unterwegs sein zu wollen. Für ihn ein angenehmer Nebeneffekt. Nicht mehr und nicht weniger.

„Ich bin dafür da, das Klimaschutzkonzept der Stadt umzusetzen“

„Ich bin kein Klimaaktivist“, bekräftigt er lächelnd. Dafür Klimaschutzmanager. Wenn er sich irgendwo vorstellen und seine Tätigkeit beschreiben soll, würden viele überrascht reagieren und sich wundern, was es alles gibt. Seit März 2020 hat der junge Mann, der aus dem niedersächsischen Celle stammt, diesen Posten inne. „Ich bin dafür da, das Klimaschutzkonzept der Stadt umzusetzen.“ Das hatte der Stadtrat 2018 beschlossen. Es sei zwar kein Pamphlet, aber mit circa 150 Seiten schon recht umfangreich.

Sechs verschiedene Handlungsfelder werden darin bedient und in Sachen Klimaschutz umfassend betrachtet: Mobilität, Gebäude, Ver- und Entsorgung, Kommunikation und Kooperation, Planungsfragen und interne Prozesse. In Summe mehr als 30 Einzelmaßnahmen. Er räumt ein, dass ihn diese Fülle an Themen manchmal arg verzweifeln lässt; die Herausforderung sei enorm, „man ist hier als einzelne Person für so unfassbar viele Projekte zuständig“. Doch er will das Ganze „Schritt für Schritt angehen“.

Seine ursprüngliche Idee sei es gewesen, eventuell in einem Ingenieurbüro an planerischen, räumlichen Konzepten zu arbeiten

Nils Kantert hat im hessischen Marburg zunächst Geografie studiert, dann in Halle an der Saale Management natürlicher Ressourcen. Seine ursprüngliche Idee sei es gewesen, eventuell in einem Ingenieurbüro an planerischen, räumlichen Konzepten zu arbeiten. Aber er weiß auch, dass sich aus seinen Studienfächern „kein konkretes Handlungsfeld ableiten lässt“.

Zunächst verschlägt es ihn nach seinem Masterstudium nach Leipzig, wo er am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung unterstützend bei der Klimamodellierung mitwirkt. Dann stößt er irgendwann auf das Stellenangebot der Köthener Stadtverwaltung. „Das klang interessant“, findet er damals und bewirbt sich.

Schwieriger Einstieg durch die Umstände der Corona-Pandemie

Sein Einstieg - exakt zu dem Zeitpunkt als die Corona-Pandemie viele Kontaktaufnahmen zu den neuen Kollegen unmöglich macht - sei durchaus beschwerlich gewesen. Abstimmungen sind kaum möglich. Und das bei einem Thema, wo doch viele verschiedene Akteure aus Ämtern und Unternehmen mitwirken müssen. Doch inzwischen habe er alles nachgeholt - und könne durchaus „kleinere Erfolge vorweisen“. So gibt es mittlerweile ein kommunales Energiemanagement. Danach wird in allen Objekten zum Beispiel auf umweltfreundliche Heizungsanlagen oder Beleuchtungselemente Wert gelegt. Auch bei der Ladesäuleninfrastruktur für Elektrofahrzeuge käme man voran; ein Standortkonzept liegt vor. „Das Thema“, weiß Nils Kantert, „wird unheimlich Fahrt aufnehmen.“

Der junge Mann, der sich für den Mannschaftssport Ultimate Frisbee begeistert, ist der Überzeugung, dass Klimaschutz jeden etwas angehe. Er lebe nach dem Prinzip, die Umwelt nicht übermäßig zu belasten und keine Ressourcen unnötig zu verschwenden.