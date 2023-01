„Ich bin froh, dass ich erwischt wurde“ - Drogendealer aus Köthen steht vor Gericht

Drogen wurden bei einem jungen Mann bei einer Hausdurchsuchung in Köthen gefunden. Nun muss er sich verantworten.

Köthen/MZ - Wegen Drogenmissbrauch und dem Besitz von waffenähnlichen Gegenständen muss sich am Montag ein 27-Jähriger vor dem Amtsgericht in Köthen verantworten. Bei einer Hausdurchsuchung im Mai 2022 fanden Polizeibeamte Cannabis in größerer Menge, Tabletten, einen Wurfstern und sogenannte Polenböller. Allein mit dem Besitz dieser Dinge hat sich der Angeklagte strafbar gemacht.