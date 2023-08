Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - Ein 62-Jähriger aus Köthen ist am Montag am Amtsgericht wegen Bedrohung eines Berufsbetreuers zu sechs Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Der Hartz-4-Empfänger hatte dem Selbstständigen zahlreiche Sprachnachrichten gesendet, die das Opfer in der Verhandlung abspielte. Der Kern aller Nachrichten lautete, leicht abgewandelt, so: „Ich werde mir eine Knarre besorgen, dann fallen in Köthen ein paar Köppe, der erste bist du.“