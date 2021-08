Huyndai kommt in Straßengraben zum Stehen - Polizei sucht Zeugen von Unfall

Radegast/MZ - Die Polizei in Anhalt-Bitterfeld ist auf der Suche nach Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Dienstag, 3. August, ereignet hat. Damals war ein 39-Jähriger gegen 15.45 Uhr mit einer Sattelzugmaschine auf der Bundesstraße 183 aus Richtung Zörbig in Richtung Radegast unterwegs. Auf Höhe der Zufahrt eines landwirtschaftlichen Weges beabsichtigte er, nach links in diesen einzubiegen. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines ihm entgegenkommenden Pkw Hyundai.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 19-jährige Fahrer des Pkw Hyundai nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug landete im angrenzenden Straßengraben. Der Fahrzeugführer erlitt einen Schock. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Der Hyundai musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Im Rahmen der Unfallermittlung sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können. Diese werden gebeten, sich im Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen, Friedrich-Ebert-Straße 39, Rufnummer 03496/42 60, zu melden. Es kann auch die E-Mail-Adresse efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de genutzt werden.