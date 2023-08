Die 53-jährige gebürtige Dessauerin Anke Thiel will, dass es Hunden gut geht. Sie eröffnet demnächst in Kleinzerbst das „Sunshine Pfötchen“. Was Hunde-Besitzer dort erwartet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kleinzerbst/MZ - Dass Anke Thiel die Farbe rosa mag, ist nicht zu übersehen. Hier und da akzentuiert die 53-Jährige den alten und zum Hunde-Massage-Studio umgebauten Campingwagen mit ihrer Lieblingsfarbe. Hell und freundlich – so wollte sie ihren neuen Arbeitsplatz gestalten. Kein Vergleich zum früheren Erscheinungsbild, erzählt sie und ist bereit für ihren ganz persönlichen Neustart. „Ich will so schnell wie möglich eröffnen.“ Am liebsten noch im August, spätestens aber Anfang September.