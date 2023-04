Gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit musste am Dienstagabend die Feuerwehr Köthen zu Einsätzen ausrücken. In einem Fall lobt die Feuerwehr die Umsicht der Bewohnerin.

Zwei Einsätze in einer Stunde

Die Köthener Feuerwehr war am Dienstagabend gefordert.

Köthen/MZ/keb - Gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit musste am Dienstagabend die Feuerwehr Köthen zu Einsätzen ausrücken. Zunächst wurden die Kameraden kurz vor 19 Uhr zu einem Kleinbrand in die Trautmannstraße gerufen. Exakt eine Stunde später war ihre Einsatzbereitschaft bei einem Gebäudebrand in der Bergstraße gefordert.