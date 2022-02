Holzstapel im Osternienburger Land entzündet - Polizei sieht vorsätzliche Brandstiftung

Osternienburger Land/MZ - Die Polizei sucht nach einer mutmaßlichen Brandstiftung am Samstag, 29. Januar, in der Gemeinde Osternienburger Land nach Zeugen. Ein aus mehreren Baumstämmen aufgeschichteter Holzstapel stand an diesem Samstagabend gegen 21.20 Uhr in einem Lager am Thurauer Weg in Zabitz in Flammen, teilte die Polizei mit.

Um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern, wurden zwei in der Nähe stehende Fahrzeuganhänger umgesetzt. Obwohl der Brand von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht worden sei, habe es einen Schaden von rund 1.000 Euro gegeben.

Weil die Kriminalpolizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgeht, werden nun Zeugen gesucht, die Menschen oder Fahrzeuge in der Nähe gesehen haben.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter Telefon 03496/42 60 oder per Mail efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de.