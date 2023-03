20 Kiefern wurden kürzlich in Aken an der Köthener Landstraße gefällt und einfach mitgenommen.

Aken/MZ - Die Preise für Holz als Brennmaterial sind im Zuge der Energiekrise enorm gestiegen. Daher bedient sich manch einer kurzerhand in den Wäldern der Region, obwohl das verboten ist. Mehrfach trieben in der Vergangenheit Holzdiebe ihr Unwesen. Jüngst wurden an einem Waldrandstück an der Köthener Landstraße in Aken mehr als 20 Kiefern gefällt und abtransportiert (Die MZ berichtete).