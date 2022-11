Hohe Kosten, hohe Preise - So kämpfen Köthens Bäcker und Fleischer ums Überleben

Bäckereien und Fleischereien haben kaum noch Spielraum, beim Einsatz von Strom und Wärme zu sparen. Welche Auswirkungen das auch in Köthen hat. Wo gespart wird.

Köthen/MZ - Es ist kurz nach sechs am Morgen und Bernd Wehlings gute Laune ansteckend. Trotz Energiekrise, die seine Branche besonders hart triff. Der Bäckermeister lacht: „Wir können’s doch nicht ändern.“ Warum also sollte er sprichwörtlich den Kopf in den Sand stecken.