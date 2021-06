Hohe Hürden für Public Viewing trotz Corona-Lage in Anhalt-Bitterfeld

Köthen - Sie sind alle noch bei uns im Kopf: Die Bilder von feiernden Fußball-Fans auf öffentlichen Plätzen, in Biergärten und Gaststätten. Immer dann, wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu einem ihrer Spiele bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft aufgelaufen ist, trafen sich die Fans, haben miteinander zugesehen, gemeinsam gejubelt und - wie vor drei Jahren in Russland - auch bittere Tränen vergossen - beim beliebten Public Viewing.

Bis jetzt war die um ein Jahr verlegte „Euro 2020“, wie sie trotzdem noch heißt, nur ein Vorspiel. Am heutigen Dienstag beginnt sie für alle deutschen Fans erst richtig: mit dem Kracherspiel gegen Weltmeister Frankreich. Doch das Public Viewing wird man fast überall vermissen. In einzelnen Lokalen, wie der Stadiongaststätte in der Köthener Rüsternbreite, die in sozialen Medien Werbung mit der Übertragung der deutschen Spiele macht - ja.

Auch wenn die Infektionszahlen deutlich zurückgegangen sind, sind die Hürden für diese Veranstaltungen noch sehr hoch

Auf großen Plätzen und auf Leinwänden von Stadien eher nicht. Corona macht einen Strich durch die Rechnung. Auch wenn die Infektionszahlen deutlich zurückgegangen sind, sind die Hürden für diese Veranstaltungen noch sehr hoch. Und es ist ein himmelweiter Unterschied, ob dieses gemeinsame „Spiel anschauen“ in Biergärten von Gaststätten stattfindet oder auf öffentlichen Plätzen.

„Wir hatten bis Montagmorgen keine Anmeldung einer Veranstaltung zur Fußball-EM vorliegen“, sagte Köthens Oberbürgermeister Bernd Hauschild. Gaststätten-Betreiber könnten ein Public Viewing aber durchaus veranstalten, wenn sie die aktuellen Corona-Regeln einhalten. „Unter freiem Himmel sind die Bedingungen ja nicht mehr so kompliziert“, erklärte Hauschild.

Auf der „Waldterrasse“ in Reppichau findet in diesem Sommer kein Public Viewing statt. „Nur für unsere Spieler, das lohnt sich nicht. Die kommen fast alle von außerhalb. Bisher haben wir auch nur sonntags geöffnet. Wir starten erst wieder am 1. Juli richtig“, sagte Betreiber Lutz Richter, der sehnlichst darauf wartet, dass auch vor Ort der richtige Fußballbetrieb wieder ins Laufen kommt.

„Public Viewing ist generell möglich. Und wer dies in größerem Stil anbieten möchte, der kann sich gern an die Landkreisverwaltung oder die entsprechenden Stellen in seiner Kommune wenden“ Landkreissprecher Udo Pawelczyk

Für Public-Viewing-Veranstaltungen der größeren Art, wie beispielsweise auf dem Marktplatz oder größeren Plätzen wie Einkaufscentern, gelten deutlich schärfere Bestimmungen wie für die Betreiber von Gaststätten. „Public Viewing ist generell möglich. Und wer dies in größerem Stil anbieten möchte, der kann sich gern an die Landkreisverwaltung oder die entsprechenden Stellen in seiner Kommune wenden, um zu erfahren, was er alles beachten muss“, sagte Landkreissprecher Udo Pawelczyk.

Auf Details ging er dabei nicht ein. Zwischen den Zeilen war aber durchaus herauszuhören, dass die offiziellen Stellen es lieber hätten, wenn es in diesem Jahr bei Family Viewing statt Public Viewing bleiben würde. Denn wie die MZ aus verschiedenen Quellen erfuhr, gibt es ein Papier aus dem Landesverwaltungsamt, das einige Seiten stark sein soll, und Bedingungen enthält, die nicht im Handumdrehen umzusetzen sind. Da soll von Brandschutzkonzept, Eingangskontrollen und Nachverfolgungen sowie medizinischem Personal die Rede sein. Kein Wunder, dass sich das Interesse von Veranstaltern angesichts dieses Aufwandes für vielleicht 200 zugelassene Besucher in Grenzen hält. (mz)