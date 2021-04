Hoffen auf Kreisumlage: Osternienburger Land kämpft gegen Minus von einer Million

Aufmerksam verfolgt Stefan Hemmerling die Haushaltsdebatte in Anhalt-Bitterfeld. Zum einen als Mitglied des Kreistages, zum anderen als Bürgermeister des Osternienburger Landes. Knackpunkt ist aktuell die Kreisumlage.

39,99 Prozent wären ihm am liebsten. Mit dieser Zahl plante Landkreis-Kämmerer Olaf Lucas. Der Gemeinde von Stefan Hemmerling würde das helfen, damit das Minus nicht ganz so hoch ausfällt. „Die Null werden wir nicht schaffen“, macht der Bürgermeister deutlich. Er wäre schon froh, wenn das Minus mit 428.600 Euro so hoch ausfallen würde wie prognostiziert.

Im Moment steht eine andere Zahl im Haushalt: 1.004.900 Euro. Eine gute Million also. „Der höhere Fehlbetrag resultiert hauptsächlich aus den geringeren Einnahmen bei der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Schlüsselzuweisungen des Landes“, erklärt Kerstin Kohlhardt, Sachgebietsleiterin für Finanzen.

Die Entwicklung der Kreisumlage könnte der Gemeinde helfen

Die Gemeinde rechnet mit rund 184.400 Euro weniger Einkommensteuer und rund 13.700 Euro weniger Umsatzsteuer. Bei den Schlüsselzuweisungen geht die Kämmerin für 2021 von rund 359.500 Euro weniger als 2020 aus.

Die Entwicklung der Kreisumlage könnte der Gemeinde helfen. Im laufenden Haushaltsjahr hatte die Umlage dem Osternienburger Land enorm zugesetzt. Sie war im Vergleich zu 2019 von 41,115 auf 42,9 Prozent gestiegen - und damit auf rund 3,2 Millionen Euro. Die Gemeinde musste rund 457.400 Euro mehr zahlen als geplant war, was angesichts des ohnehin defizitären Haushalts eine immense Herausforderung war.

Für das nächste Haushaltsjahr hat Kerstin Kohlhardt erst einmal mit 42,9 Prozent gerechnet, der aktuellen Kreisumlage. Die kürzlich angeregten 39,99 Prozent würden den Haushalt um rund 200.000 Euro entlasten. Wobei schon dem Kreis- und Finanzausschuss Anhalt-Bitterfeld klar war, dass es bei diesem niedrigen Satz nicht bleiben wird. Der Landkreis hat selbst ein Minus im Haushalt, weshalb eine Kreisumlage von 40,77 Prozent als wahrscheinlicher erscheint.

Bis Dezember soll der endgültige Haushalt vorliegen

Hinzu könnten etwas höhere Schlüsselzuweisungen kommen. Doch das reicht noch nicht. „Das Defizit wird nur zum Teil abgetragen“, sagt Stefan Hemmerling. Es werde immer noch zwischen 650.000 und 700.000 Euro liegen. „Wir müssen unser Ergebnis noch um weitere 200.000 Euro verbessern.“ Damit die Tilgungsleistungen sichergestellt sind. Der Bürgermeister hofft, am Ende bei einem Minus von 400.000 bis 500.000 Euro zu landen.

Das setzt voraus, dass die Gemeinde weiter spart. Was schon jetzt kaum möglich ist. Einige Investitionen wurden schon gar nicht erst angepeilt oder mussten wieder gestrichen werden. Dazu gehört das neue Löschfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Osternienburg. In den kommenden Tagen und Wochen werden alle Fachbereiche der Verwaltung auf die Suche nach weiteren Einsparungen gehen müssen. Und auch die Gemeinderäte sind gefragt.

Denn auch für 2022 will das Osternienburger Land einen weiteren Anlauf nehmen, um Fördermittel für das neue Löschfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Osternienburg zu bekommen. Aus dem Haushalt 2021 musste dieses Projekt erst einmal herausgestrichen werden, da die Gemeinde die nötigen Fördermittel nicht bekommt.

Das Osternienburger Land hatte den entsprechenden Antrag bereits für 2020 gestellt. Dieser wurde jedoch so spät abgelehnt, dass kein Antrag für 2021 mehr gestellt werden konnte, weil die Zeit bereits verstrichen war. Das Projekt muss damit auf 2022 verschoben werden. Ohne Fördermittel könnte die Gemeinde das Fahrzeug, was rund 400.000 Euro kostet, nicht finanzieren.

Im Haupt- und Finanzausschuss sowie im Bau- und Umweltausschuss fand die erste Haushaltslesung bereits statt. Am Montag ist der Sozialausschuss dran. Bis Dezember soll der endgültige Haushalt vorliegen. (mz)