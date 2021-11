Hochwasserschäden von 2013: Zwei Straßen in Aken für 1,9 Millionen Euro frisch saniert

Aken/MZ - Wenn die Bagger anrücken und Straßen neu gebaut oder saniert werden müssen, dann geht es in der Regel nicht nur friedlich zu. Anwohner sind genervt, weil sie nicht wissen, wie sie auf ihre Grundstücke kommen oder wo sie ihre Autos abstellen sollen. Für Bauarbeiter ist alles im Wege stehende ein Hindernis, wegen dem sie ihren Zeitplan nicht einhalten können.

Ein ganz anderes Bild bot sich da am Donnerstag in Aken. Harmonie pur zwischen Bauarbeitern und Anwohnern nach Abschluss der Arbeiten Am Notstall und in der Feldstraße, die durch das Elbe-Hochwasser 2013 zerstört worden waren.

„Ich kann die Anwohner nur in höchsten Tönen loben. Das haben wir nicht immer so.“

„Ich kann mich bei der Stadtverwaltung und den Baufirmen nur bedanken. Wir haben alles in ruhigem Ton miteinander abgesprochen. Der Zeitplan wurde eingehalten, die Beeinträchtigungen haben sich stets im ertragbaren Rahmen gehalten. Das war top“, sagte Rainer Hanitsch, der sich auch im Namen der Einwohner bedankte.

Polier Gunnar Reich von der Firma Strabag, die das Projekt gemeinsam mit dem Unternehmen Reif realisiert hat, gab das Lob zurück. „Ich kann die Anwohner nur in höchsten Tönen loben. Das haben wir nicht immer so. Aber es hat sich gezeigt, wenn man vernünftig miteinander redet und nach Kompromissen sucht, ist fast alles möglich“, erklärte Reich.

Im November letzten Jahres hatten die Arbeiten mit dem Abriss von alten Bungalows und dem Neubau eines Regenrückhaltebeckens begonnen. Dann mussten die Arbeiten im Januar und Februar witterungsbedingt für sechs Wochen unterbrochen werden, ehe an den Straßen gearbeitet werden konnte.

Die in unmittelbarer Nähe befindliche Flurstraße sowie die Ackerstraße kommen als nächste dran

Insgesamt 1,9 Millionen Euro kostete das Projekt, was eigentlich nur zur Hälfte fertig ist, denn die in unmittelbarer Nähe befindliche Flurstraße sowie die Ackerstraße kommen als nächste dran. „Wir sind bereits in der Planung. Auch das wird noch einmal ein Zwei-Millionen-Euro-Projekt. Aus 19 Millionen Euro für etwa 100 Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden in der Planung werden am Ende wahrscheinlich 50 Millionen Euro in der Umsetzung“, sagte Bürgermeister Bahn. Und das wohl nicht nur wegen steigender Preise, sondern auch wegen Herausforderungen, die erst während der Bauphase aufgetreten sind.

Bei der offiziellen Straßenfreigabe verdeutlichte er anhand einiger Parameter noch einmal die Dimension dieses Projektes. Zunächst mussten 850 Quadratmeter Beton-Gehwegplatten, 1.700 Quadratmeter Beton-Fahrbahndecke, 780 Quadratmeter gemischte Beton-/Stahlbetonplatten in der Fahrbahn samt 1.020 Meter Natur- und Betonborde mit dem dazugehörigen Unterbau abgerissen werden.

Rund 2.000 Quadratmeter Straße erhielten eine neue Asphaltdeckschicht mit dem nötigen Schichten-Unterbau

Danach entstanden ein Regenwasser-Pumpwerk und ein Regenwasserrückhaltebecken mit 420 Kubikmetern Stauvolumen einschließlich Notüberlauf, falls das Wasser mal richtig angerauscht kommt. Es wurden 1.050 Meter Kabelgraben zum Einbau von Stromversorgung und Straßenbeleuchtung ausgehoben, einschließlich Lieferung, Aufbau und Anschluss der Masten. Rund 2.000 Quadratmeter Straße erhielten eine neue Asphaltdeckschicht mit dem nötigen Schichten-Unterbau. Es wurden 1.500 Meter Betonborde gesetzt und 1.200 Quadratmeter Gehwege gepflastert.

„Es war ein sehr zeitaufwendiges, aber auch spannendes Projekt, das Planer aus den ausführenden Firmen mit Bravour gemeistert haben. Das Ergebnis zeigt, dass hier Profis am Werk waren, die das nicht zum ersten Mal machen“, sagte Bürgermeister Bahn.