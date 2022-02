Hochsitz brennt im Südlichen Anhalt nieder - 21 Feuerwehrleute sind im Einsatz

Südliches Anhalt/MZ - In Pilsenhöhe, einem Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt, ist am späten Donnerstagnachmittag ein Hochsitz komplett niedergebrannt. Die Jagdkanzel, die auf einen Metallanhänger montiert war, hatte an einem Feldweg gestanden.

Augenzeugen hatten den Brand gegen 17 Uhr entdeckt und Feuerwehr und Polizei verständigt. 21 Kameraden der umliegende Ortsfeuerwehren rückten zum Löscheinsatz aus, konnten den Hochsitz aber nicht mehr retten. Das Feuer hat sich zudem noch auf eine Fläche von etwa 50 Quadratmeter einer angrenzenden Wiese ausgebreitet.

Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet. Der Polizei liegen derzeit noch keine Angaben zur Höhe des Schadens vor.