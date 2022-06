Hochschule Anhalt nach Hackerangriff: Rekonstruktion der Systeme dauert länger als erwartet

Auch in dieser Woche arbeiten noch eigene und externe Spezialisten an der Wiederherstellung aller Systeme.

Köthen/MZ - „Alles im Griff, alles nicht so schlimm, die Sicherheitssysteme haben funktioniert“, so etwa hieß es im Pressestatement der Hochschule Anhalt in der MZ-Ausgabe vom letzten Sonnabend zum Hackerangriff auf die Einrichtung. Wie sich jetzt herausgestellt hat, war dem doch nicht ganz so. Die Attacke hatte deutlich größere Auswirkungen als zunächst angenommen. Erst im Laufe dieser Woche, so die Hoffnung von Hochschul-Präsident Prof. Jörg Bagdahn, werden wohl alle Systeme wieder hochgefahren werden können.