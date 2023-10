Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - Das Wintersemester an der Hochschule Anhalt startet. An den letzten beiden Tagen wurden die Studienanfänger zu den sogenannten ErstiDays an allen drei Standorten des Campus gebeten, um sich mit ihrer neuen Umgebung vertraut zu machen. Los ging es in Köthen beispielsweise mit einem gemeinsamen Frühstück in der Mensa. „Wir haben 20 Prozent Waren mehr eingekauft als im letzten Jahr“, sagt der Studierendenratsvorsitzende Felix Giesa. „Wir hatten mit 250 Erstsemestern gerechnet. Die Ersten standen um 8 Uhr vor der Tür“, erzählt er.