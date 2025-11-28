Auf der „Fuhne Ranch“ in Berwitz bietet Annett Kirsch verschiedene Therapie- und Förderformen mit tierischer Unterstützung an. Das hilft zum Beispiel einem Zehnjährigen aus Köthen. Warum sie auch mal mit einem Schaf ins Pflegeheim fährt.

Hilfe mit Pferd, Hund und Hase: Tiergestützte Therapie und Förderung auf der „Fuhne Ranch“ in Berwitz

Annett Kirsch bietet tiergestützte Therapien an, dabei helfen auch Tochter Lene und Hündin Anouk. Der zehnjährige Niklas aus Köthen kommt bei der Arbeit mit Pferd Magnum zur Ruhe.

Berwitz/Köthen/MZ. - Es ist kalt und wird bald dunkel, aber das stört Niklas nicht. Der Zehnjährige putzt versunken einen kleinen Schimmel. Später nimmt er Platz auf einem größeren Pferd: Magnum – der Name ist Programm – reitet Niklas auch sonst meistens, wenn er auf der „Fuhne Ranch“ von Annett Kirsch in Berwitz ist, einem Ortsteil von Könnern.