Erziehungshilfe Hilfe für Kinder mit Problemen: Tagesgruppe in Osternienburg unterstützt Familien seit 20 Jahren

Die Tagesgruppe in Osternienburg hat mehr als 200 Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien in den vergangenen 20 Jahren begleitet. Kinder und Jugendliche, die Probleme in ihrem Elternhaus oder in der Schule haben, kommen hierher. Anfangs hatte es noch viele Bedenken gegeben, ob das wirklich so funktionieren kann.