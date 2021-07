Herbert Maiwald ist seit 70 Jahren Mitglied der Feuerwehr in Görzig

An seinem 90. Geburtstag bekommt Herbert Maiwald aus Görzig eine Auszeichnung für 70 Jahre in der Feuerwehr verliehen.

An seinem 90. Geburtstag kehrte Herbert Maiwald zum Feuerwehrgerätehaus zurück. Vor einigen Jahren noch war er regelmäßig hier.

Görzig/MZ - An einige Einsätze kann Herbert Maiwald sich erinnern, als wären sie gestern gewesen. Der Großbrand im Schweinestall in Reinsdorf ist einer davon. Unzählige Tiere starben. 1958 war das. Der Feuerwehrmann sieht die verendeten und teilweise verkohlten Schweine noch vor sich. Ein furchtbarer Anblick.

Die aktive Feuerwehrzeit liegt nun lange hinter ihm. „Bis vor ein paar Jahren war ich noch regelmäßig hier“, erzählt er. Hier am Gerätehaus in Görzig, wenn die Kameraden zu einem Einsatz ausrückten. „Ich habe die Tore hinter ihnen zugemacht.“ So hätten sie das nicht selbst machen müssen und gleich losfahren können.

Manchmal wünscht er sich, noch einmal jung zu sein und selbst mit rausfahren zu können

Die Gesundheit lässt das heute nicht mehr zu. Wird Alarm ausgelöst, steht Herbert Maiwald am Fenster. Er wohnt nicht weit vom Gerätehaus entfernt. Wohin die Kameraden ausrücken. Wie der Einsatz gelaufen ist. Das interessiert den langjährigen Feuerwehrmann noch immer. Manchmal wünscht er sich, noch einmal jung zu sein und selbst mit rausfahren zu können.

Am Samstag, seinem 90. Geburtstag, kehrte er zum Gerätehaus zurück. Er bezwang die Stufen nach oben. Dorthin, wo die Kameraden sich regelmäßig treffen. Wo Erinnerungen an Einsätze und Wettbewerbe an den Wänden hängen.

Ortswehrleitung, Feuerwehrverband und Stadt Südliches Anhalt wollten „Danke“ sagen. Danke für 70 Jahre in der Feuerwehr. So lange ist es inzwischen nämlich her, dass Herbert Maiwald sich vom damaligen Wehrleiter überreden ließ, Mitglied zu werden. 70 Jahre in der Feuerwehr. Ein Jubiläum, das nur ganz, ganz wenige erleben. Ihm wurde dafür die Anstecknadel der Stufe sieben verliehen.

Von der heutigen Ausrüstung der Einsatzkräfte waren die Feuerwehrleute damals weit entfernt

„Der Zusammenhalt war immer ein besonderer“, erzählt der Görziger. Bei Einsätzen und darüber hinaus konnte er sich auf seine Kameraden verlassen. 14 oder 15 Einsatzkräfte waren es damals. Er erinnert sich gern an diese Zeit. Eine Zeit, die oft genug auch sehr beschwerlich war.

Von der heutigen Ausrüstung der Einsatzkräfte waren die Feuerwehrleute damals weit entfernt. Sie hatten keine modernen und geräumigen Fahrzeuge, in denen alles seinen Platz hatte. Sie zogen mit Pferdewagen los. Die Kameraden konnten auch nicht hunderte Liter an Löschwasser mitnehmen.

Der Jubilar erzählt vom Großbrand eines Wohnhauses am Bahnhof, einem seiner ersten Einsätze. „Das war ziemlich kompliziert mit dem Wasser da. Die Rangierlok fuhr gerade ein. Wir mussten dort Wasser entnehmen.“

Mehr als die Hälfte der Zeit, die ist die Görziger Feuerwehr gibt, hat Herbert Maiwald auch miterlebt

134 Jahre alt wird die Freiwillige Feuerwehr Görzig in diesem Jahr. Mehr als die Hälfte davon hat Herbert Maiwald miterlebt. Bis zu seinem Ruhestand - er arbeitete zuletzt in einem Metallbetrieb in Görzig, davor im Betonwerk und im Bergbau - war er aktives Mitglied.

Seinen 90. Geburtstag hat der Jubilar mit seiner Familie gefeiert. Er hat zwei Kinder, ein Enkelkind und zwei Urenkel. Im Gerätehaus kamen Mitglieder der Familie und der Feuerwehr zu einem kleinen Imbiss zusammen, danach wurde zu Hause gefeiert.