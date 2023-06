Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Grosspaschleben/MZ/her - „Wir mussten drei Jahre pausieren - das gab’s in unserer langen Geschichte noch nie“, sagt Gisela Hoffmann. Die Auflagen während der Corona-Pandemie machten ein geselliges Beisammensein von vielen Menschen unmöglich. Umso mehr freuten sich alle, am kommenden Samstag, 1. Juli, den 170. Gründungstag des „Heinrichshauses“ in Großpaschleben wieder in gewohnter Art und Weise begehen zu können, versichert die Stellvertretende Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Dessau, dem Träger des Hauses.