Heiligabend: Weihnachtsmann überrascht Dialysepatienten in Köthen

Große Augen machten am Vormittag des Heiligabend die Patienten des Dialysezentrums Köthen. Sie wurden vom Weihnachtsmann und Väterchen Frost und deren Helfern überrascht, erhielten süße Geschenke und beste Weihnachtswünsche. Hinter den Gewändern verbargen sich Mitglieder des Deutschen Fördervereins für Sanitätswesen. Seit vielen Jahren sind Mitglieder dieses Vereins am Heiligabend in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen unterwegs, um den Ärzten und Schwestern für ihre Arbeit zu danken sowie den Patienten Genesungswünsche auszusprechen. Auch Georg Heeg, Vorsitzender der CDU-Fraktion des Köthener Stadtrates, hatte sich der Runde angeschlossen.

Im Dialysezentrum nahm Chefarzt Dr. Jörg-Detlev Lippert die weihnachtliche Delegation in Empfang und führte sie durch die Räume mit den Dialyseplätzen. „38 Patienten haben wir heute. Sie müssen etwa fünf Stunden bei uns bleiben, bis die Dialyse abgeschlossen ist“, erklärte der Mediziner. In dieser Zeit lesen die Patienten Bücher oder sehen fern. Oder erfreuen sich, wie am Heiligabend zu erleben war, über den Besuch der bärtigen Gesellen. Weihnachtsmann und Väterchen Frost schüttelten allen Patienten die Hände und hatten aufmunternde Worte parat. Sebastian Scholz drehte unermüdlich die Leier der Drehorgel und steuerte weihnachtliche Melodien bei. (mz)