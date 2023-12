Traditionell sind die Kollekten in den evangelischen Kirchengemeinden am Heiligabend für die Aktion „Brot für die Welt“ bestimmt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Köthen/MZ. - Traditionell sind die Kollekten in den evangelischen Kirchengemeinden am Heiligabend für die Aktion „Brot für die Welt“ bestimmt. In Köthen erbrachte die Sammlung in den fünf Gottesdiensten immerhin 6.805,35 Euro, wie Pfarrer Horst Leischner von der Evangelische Kirchengemeinde St. Jakob informiert.

„Die Tische zu Weihnachten bei uns sind reich gedeckt und so nutzten viele Gottesdienstbesucher die Möglichkeit zur Spende. Vielen Dank dafür“, so Leischner weiter. 1959 rief die Evangelische Kirche erstmals mit der Aktion „Brot für die Welt“ zu Spenden im Kampf gegen Hunger und Armut auf. Heute ist „Brot für die Welt“ Teil einer globalen Bewegung, die sich für gerechtere und bessere Lebensverhältnisse einsetzt.

In 90 Ländern fördert die Organisation Ernährungssicherung, stärkt Bildung und Gesundheit und setzt sich für Menschenrechte und Klimagerechtigkeit ein. Spenden sind auch online oder per Überweisung – Infos unter www. brot-fuer-die-welt.de – möglich.