Die Köthener Badewelt am Ratswall bleibt am Mittwoch, 29. November, wegen einer Havarie geschlossen.

Havarie an der Heizung - Badewelt in Köthen muss kurzfristig geschlossen werden

Reparatur dauert an

Köthen/MZ. - Die Köthener Badewelt am Ratswall bleibt am Mittwoch, 29. November, wegen einer Havarie geschlossen. Darüber informierte die Infra Service Sachsen-Anhalt GmbH als Betreiberin der Sport- und Freizeitanlage am Dienstagnachmittag.

Die Heizung sei ausgefallen, hieß es. Man versuche, den Schaden am Mittwoch zu beheben. Ob die Anlage am Donnerstag wieder öffnen kann, war bisher nicht bekannt.